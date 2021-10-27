СМИ сообщили о хищении 232 млн рублей при строительстве военных объектов в Арктике

По данным издания, махинации обнаружили после проверок МВД и Генпрокуратуры. «Спецстрой-1» и «Главное управление инженерных работ № 2 при Спецстрое России» в 2015 году заключили два госконтракта суммой более 4,3 млрд рублей на строительство объектов на Чукотке. Более 2,5 млрд «Спецстрой-1» получил в качестве аванса, пишет РИА ФАН.

Однако, по версии следствия, руководители компании не выполнили работы в установленные сроки в полном объеме и при этом похитили 232,5 млн рублей. Средства перечислили по фиктивным договорам на счета подконтрольных фирм, отмечает Ura.ru.

Правоохранители провели у подозреваемых обыски, в ходе которых изъяли документы, средства связи и компьютеры, в которых может храниться информация о похищенных деньгах. Ашгибисов и Горбачев не признают причастность к хищениям. В среду Гагаринский районный суд изберет подозреваемым меру пресечения.

