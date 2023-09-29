«Антипод сентябрю»: Москвичей предупредили о похолодании в начале октября
Октябрь будет близким к своей норме и по температуре, и по осадкам, отметил в эфире НСН синоптик Александр Шувалов.
После 4-5 октября в Московском регионе произойдет переход к более холодной погоде, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН. По его словам, дневные температуры приблизятся к +10 градусам, при этом резко похолодает уже в это воскресенье, 1 октября.
«Октябрь будет близким к норме и по температуре, и по осадкам. В субботу еще +21… +23 градуса, к вечеру натекание облачности. В воскресенье дождь в первой половине дня и температура не выше +16… +17 градусов. Погода без дождя будет в понедельник-вторник, температура +15… +17 градусов. Следующий фронтальный раздел подходит 4-5 октября, после него будет переход к более холодной погоде. Дневные температуры пойдут ближе к +10 градусам. Начиная со среды и до воскресенья включительно, будет +8… +13 градусов. Все это будет сопровождаться дождями. Самая холодная ночь с четверга на пятницу, температура по Московской области может опуститься до 0 градусов», - сказал Шувалов.
По его словам, октябрь будет почти полной противоположностью сентябрю по температуре и осадкам.
«Сегодня, 29 сентября, самый теплый день. Скорее всего, мы побьем рекорд суточного максимума… Он держится аж с конца 19 века – +23,3 градуса. Идут глобальные изменения климата, пора и этот рекорд отправить в прошлое. При этом октябрь станет сильным антиподом сентябрю», - указал собеседник НСН.
Синоптик также рассказал, что пока преждевременно говорить о том, что на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, в Московском регионе может выпасть первый снег.
«Праздник Покрова не очень сильно связан с выпадением первого снега. Это, наверняка, когда-то случалось в прошлом... Но случается это как можно реже. Рассчитывать на то, что 14 октября в Москве выпадет первый снежок, преждевременно», - добавил Шувалов.
Ранее, 28 сентября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в этом году сентябрь в Москве сал самым сухим и теплым за 145 лет метеонаблюдений. Он отметил, что дождей в этом месяце практически не было, передает «Радиоточка НСН».
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