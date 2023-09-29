«Антипод сентябрю»: Москвичей предупредили о похолодании в начале октября

По его словам, октябрь будет почти полной противоположностью сентябрю по температуре и осадкам.

«Сегодня, 29 сентября, самый теплый день. Скорее всего, мы побьем рекорд суточного максимума… Он держится аж с конца 19 века – +23,3 градуса. Идут глобальные изменения климата, пора и этот рекорд отправить в прошлое. При этом октябрь станет сильным антиподом сентябрю», - указал собеседник НСН.

Синоптик также рассказал, что пока преждевременно говорить о том, что на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, в Московском регионе может выпасть первый снег.

«Праздник Покрова не очень сильно связан с выпадением первого снега. Это, наверняка, когда-то случалось в прошлом... Но случается это как можно реже. Рассчитывать на то, что 14 октября в Москве выпадет первый снежок, преждевременно», - добавил Шувалов.

Ранее, 28 сентября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в этом году сентябрь в Москве сал самым сухим и теплым за 145 лет метеонаблюдений. Он отметил, что дождей в этом месяце практически не было, передает «Радиоточка НСН».

