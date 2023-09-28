Вильфанд: Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым за 145 лет

В этом году сентябрь в Москве сал самым сухим и теплым за 145 лет метеонаблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентр России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Он отметил, что дождей в этом месяце практически не было.

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А климатическая осень придет в Москву уже 1 октября, рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, передает «Москва 24».

Так, в воскресенье он пообещал «включение осени», днем будет облачно, дожди, а температура опустится до 15-18 градусов тепла. Следующая неделя также будет осенней, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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