Эксперты прогнозируют распродажу квартир в Москве

Завершение программы льготной ипотеки и повышение ипотечных ставок (в том числе из-за роста ключевой ставки) поспособствуют падению спроса на квартиры в новостройках Москвы. Об этом сообщили в сервисе для продажи и покупки жилья «Синица».

По словам экспертов, в настоящий момент происходит падение спроса, что станет более заметно в будущие периоды. Также они отметили, что подобное происходило осенью прошлого года после заявлений о продлении льготной ипотеки, когда количество сделок резко сократилось.