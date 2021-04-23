Эксперты прогнозируют распродажу квартир в Москве

Завершение программы льготной ипотеки и повышение ипотечных ставок (в том числе из-за роста ключевой ставки) поспособствуют падению спроса на квартиры в новостройках Москвы. Об этом сообщили в сервисе для продажи и покупки жилья «Синица».

По словам экспертов, в настоящий момент происходит падение спроса, что станет более заметно в будущие периоды. Также они отметили, что подобное происходило осенью прошлого года после заявлений о продлении льготной ипотеки, когда количество сделок резко сократилось.

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Аналитики уже фиксируют замедление роста спроса на ипотечные кредиты, но застройщики будут стараться вывести новые проекты до окончательного завершения программы льготной ипотеки (предположительно, 1 июля).

Ранее управляющий директор РА «Национальные кредитные рейтинги» объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» утопичность планов правительства по поддержанию ипотечной ставки на уровне 6,9%.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МоскваКвартиры
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