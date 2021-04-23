Эксперты прогнозируют распродажу квартир в Москве
Завершение программы льготной ипотеки и повышение ипотечных ставок (в том числе из-за роста ключевой ставки) поспособствуют падению спроса на квартиры в новостройках Москвы. Об этом сообщили в сервисе для продажи и покупки жилья «Синица».
По словам экспертов, в настоящий момент происходит падение спроса, что станет более заметно в будущие периоды. Также они отметили, что подобное происходило осенью прошлого года после заявлений о продлении льготной ипотеки, когда количество сделок резко сократилось.
Аналитики уже фиксируют замедление роста спроса на ипотечные кредиты, но застройщики будут стараться вывести новые проекты до окончательного завершения программы льготной ипотеки (предположительно, 1 июля).
Ранее управляющий директор РА «Национальные кредитные рейтинги» объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» утопичность планов правительства по поддержанию ипотечной ставки на уровне 6,9%.
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