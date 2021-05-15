Андрей Бочкарев: Дополнительное финансирование из бюджета выделят на строительство 17 поликлиник

«Строительство медицинских объектов остается одним из приоритетных направлений градостроительного развития. Инициированное мэром Москвы Сергеем Собяниным увеличение расходов бюджета на строительство социальных объектов позволит нам выделить дополнительные средства для проектирования и строительства 17 поликлиник», – заявил Андрей Бочкарев.

Новые поликлиники смогут принимать от 320 или 750 посетителей в смену. По словам заместителя мэра, медучреждения построят в 16 районах столицы. Их наружная и внутренняя отделка будет соответствовать требованиям «Московского стандарта +», принятому в столице в 2019 году. Благодаря этому первичная медицинская помощь станет доступнее и качественнее, а сами поликлиники – комфортнее как для пациентов, так и для врачей, подчеркнул заммэра столицы.

Ранее заместитель мэра отмечал, что проект увеличения расходов бюджета города Москвы на строительство социальной и транспортной инфраструктуры, внесенный Мэром Москвы Сергеем Собяниным в Мосгордуму, позволит ускорить ввод этих объектов.

