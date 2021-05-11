Собянин предложил увеличить расходы на строительство поликлиник и метро

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об изменении городского бюджета на 2021 год, сообщает пресс-служба правительства столицы.

В сообщении говорится, что документ, который был рассмотрен президиумом правительства Москвы, предлагает увеличение доходной и расходной частей бюджета города на 2021 год на 191,3 миллиарда рублей, в связи с чем доходы столицы в текущем году составят два триллиона 834 миллиарда рублей, а расходы - три триллиона 344 миллиарда рублей.

При этом законопроект, внесённый мэром в Мосгордуму, сохраняет дефицит городского бюджета на 2021 год на уровне 510 миллиардов рублей.

В пресс-службе уточнили, что рост доходов столичного бюджета на текущий год связан с быстрыми темпами восстановления экономики города во втором полугодии 2020 года и первом квартале 2021 года.