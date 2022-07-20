Анастасия Ракова рассказала о новых профессиях выпускников московских колледжей
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в московских колледжах регулярно появляются новые направления подготовки по востребованным профессиям, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По её словам, в этом учебном году из 50 колледжей Департамента образования и науки Москвы выпустились около 21 тысячи студентов, из них шесть образовательных организаций впервые выпустили молодых специалистов этих направлений.
«Например, в этом году колледжи завершили подготовку специалистов по обслуживанию электробусов, по работе с теплоснабжением в рамках «Умного дома», по производству бетонных работ с помощью 3D-принтера», - уточнила она.
Вице-мэр добавила, что благодаря сотрудничеству образовательных организаций с профильными компаниями карьерный путь молодых специалистов начинается сразу после учебы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для всестороннего развития студентов крайне важны современные учебные кабинеты и лаборатории, а также кампусы и общежития.
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