Анастасия Ракова рассказала о новых профессиях выпускников московских колледжей

По её словам, в этом учебном году из 50 колледжей Департамента образования и науки Москвы выпустились около 21 тысячи студентов, из них шесть образовательных организаций впервые выпустили молодых специалистов этих направлений.

«Например, в этом году колледжи завершили подготовку специалистов по обслуживанию электробусов, по работе с теплоснабжением в рамках «Умного дома», по производству бетонных работ с помощью 3D-принтера», - уточнила она.

Вице-мэр добавила, что благодаря сотрудничеству образовательных организаций с профильными компаниями карьерный путь молодых специалистов начинается сразу после учебы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для всестороннего развития студентов крайне важны современные учебные кабинеты и лаборатории, а также кампусы и общежития.