Путин поручил реализовать предложения по подготовке IT-специалистов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для всестороннего развития студентов крайне важны современные учебные кабинеты и лаборатории, а также кампусы и общежития, сообщает РИА Новости.

Путин прокомментировал отъезд IT-специалистов в другие страны

Глава государства поручил правительству реализовать предложения по вопросам подготовки инженеров и IT-специалистов, которые были озвучены на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы это было сделано. И я прошу правительство реализовать эти предложения в рамках параметра федерального бюджета, который был утвержден на 2023 год... в целом вопросы подготовки инженерных и IT-специалистов научных работников должны находиться на постоянном контроле», - добавил российский лидер.

Ранее правительство России объявило о старте льготной программы, которая позволяет улучшить свои жилищные условия сотрудникам российских IT-компаний, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтудентыПравительство РоссииIt-специалистыВладимир Путин
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