Анастасия Ракова: Павильоны «Здоровая Москва» за неделю посетили более 20 тысяч москвичей
Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что павильоны «Здоровая Москва» открылись в 46 городских парках, скверах и зонах отдыха столицы, сообщает пресс-служба московского правительства.
По её словам, за неделю возможностью бесплатно проверить своё здоровье и пройти медицинский осмотр в максимально комфортных условиях воспользовались уже более 20 тысяч москвичей.
«Регулярно проверять здоровье важно абсолютно всем, поэтому приглашаем посетить павильон... Пройти обследование можно без записи и в максимально комфортных условиях», — отметила заммэра, подчеркнув, что для переболевших COVID-19 в программе предусмотрены дополнительные исследования.
В пресс-службе добавили, что в расширенную программу включены более 11 исследований, направленных, в том числе, на выявление сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований.
Ранее Ракова заявила, что число высокотехнологичных операций онкологического профиля увеличилось в Москве почти на 50% за три года.
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