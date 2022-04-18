Собянин открыл после комплексной реконструкции ещё три городских поликлиники

Градоначальник поздравил коллективы трёх городских медучреждений с открытием после комплексной реконструкции. Это филиал №3 детской городской поликлиники №148 в районе Марьино на Новочеркасском бульваре, филиал №1 ДГП №81 в Конькове и филиал №5 ГП №175 в районе Восточный.

«Здесь, в Марьино, в самом населенном районе Москвы проживает 250 тысяч человек, и очень важна поликлиническая помощь. Первая поликлиника реконструирована, три ещё будут реконструированы, так что значительным образом в Марьино изменится медицинская амбулаторная помощь», - отметил он.

Глава Москвы добавил, что на следующей неделе в строй должны войти ещё пять поликлиник, а всю программу планируется закончить в 2023 году.

В пресс-службе добавили, что в ходе комплексной реконструкции филиала №3 детской городской поликлиники №148 было полностью перестроено здание, появился кабинет лечебной физкультуры, в оснащение вошли более трёх тысяч единиц медицинского оборудования.

Ранее Собянин рассказал о благоустройстве юго-запада Москвы, сообщает телеканал «360».

