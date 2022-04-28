Ракова: В Москве на 50% увеличился объем онкологической высокотехнологичной помощи

По ее словам, пациентам с онкологическим диагнозом доступны операции на роботических хирургических комплексах с применением технологий 3D-печати и многие другие. Ракова отметила, что такая бесплатная высокотехнологичная помощь с каждым годом становится все доступнее.

Ракова рассказала, что пациентам со злокачественными новообразованиями проводят высокотехнологичные операции в шести ведущих онкологических стационарах. Например, в клинической больнице имени Боткина и Московском клиническом научном центре (МКНЦ) имени Логинова проводят операции при помощи роботических хирургических комплексов Da Vinci.

Так, в 2021 году в Москве высокотехнологичную медпомощь оказали рекордное число раз — более 171 тысячи.

