Ракова: В Москве на 50% увеличился объем онкологической высокотехнологичной помощи

Число высокотехнологичных операций онкологического профиля увеличилось в Москве почти на 50% за три года. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Собянин рассказал о развитии столичной системы онкологической помощи

По ее словам, пациентам с онкологическим диагнозом доступны операции на роботических хирургических комплексах с применением технологий 3D-печати и многие другие. Ракова отметила, что такая бесплатная высокотехнологичная помощь с каждым годом становится все доступнее.

Ракова рассказала, что пациентам со злокачественными новообразованиями проводят высокотехнологичные операции в шести ведущих онкологических стационарах. Например, в клинической больнице имени Боткина и Московском клиническом научном центре (МКНЦ) имени Логинова проводят операции при помощи роботических хирургических комплексов Da Vinci.

Так, в 2021 году в Москве высокотехнологичную медпомощь оказали рекордное число раз — более 171 тысячи.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: www.mos.ru
ТЕГИ:ПомощьОнкологияМоскваРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры