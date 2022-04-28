Ракова: В Москве на 50% увеличился объем онкологической высокотехнологичной помощи
Число высокотехнологичных операций онкологического профиля увеличилось в Москве почти на 50% за три года. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, пациентам с онкологическим диагнозом доступны операции на роботических хирургических комплексах с применением технологий 3D-печати и многие другие. Ракова отметила, что такая бесплатная высокотехнологичная помощь с каждым годом становится все доступнее.
Ракова рассказала, что пациентам со злокачественными новообразованиями проводят высокотехнологичные операции в шести ведущих онкологических стационарах. Например, в клинической больнице имени Боткина и Московском клиническом научном центре (МКНЦ) имени Логинова проводят операции при помощи роботических хирургических комплексов Da Vinci.
Так, в 2021 году в Москве высокотехнологичную медпомощь оказали рекордное число раз — более 171 тысячи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 705 / сут.
Умерли
375 тыс.+163 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 477 / сут.
- В Госдуме возмутились продажей в России книг Акунина, Быкова, Глуховского и Парфенова
- В Херсонской области исключили возможность возвращения под контроль Украины
- Банки попросили ЦБ отложить ввод новых банкнот
- СМИ: Чубайс находится в Италии и не планирует возвращаться в Россию
- Херсонская область перейдет в рублевую зону с 1 мая
- Посольство России: Эксперты в США изучают данные о биолабораториях на Украине
- В США одобрили законопроект об изъятии связанных с Россией активов для помощи Украине
- Экс-губернатору Сахалина дали 15 лет колонии по делу о коррупции
- В России планируют повысить МРОТ и прожиточный минимум
- По центру Херсона ударили ракетами «Ураган» и «Точка-У»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru