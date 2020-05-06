Аналитики выяснили, сколько французы наели на самоизоляции
Введенный во Франции режим самоизоляции привел к тому, что у большинства жителей страны появились лишние килограммы. Об этом заявили 57% опрошенных, 29% из тех, кто находился в изоляции, наоборот, вес потеряли. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на исследование института изучения общественного мнения Ifop.
Как сообщает Le Parisien также со ссылкой на Ifop, в среднем каждый француз набрал 2,5 килограмма. Кроме того, авторы исследования отметили, что в условиях самоизоляции у жителей Франции возникли и новые привычки. 42% респондентов завили, что стали "чаще, чем обычно" принимать аперитив, а 20% пристрастились к повышенному потреблению шоколада.
И, наконец, аналитики подчеркнули, что среди французов, которые набрали несколько лишних килограммов, преобладают люди, живущие большими семьями. Это явление меньше затронуло тех, кто переносит изоляцию в одиночестве.
Ранее НСН писала, что во время режима самоизоляции необходимо установить четкий режим питания, чтобы не набрать лишних килограммов. Об этом рассказала врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
По словам специалиста, человек, вынужденно находящийся все время дома должен каждую неделю контролировать свой вес и следить, чтобы потребляемые калории соответствовали энергетическим затратам.
Если весы показывают недельную прибавку в весе около 500 граммов, значит, питание нужно пересмотреть. Скорее всего, необходимо исключить или уменьшить в рационе количество сладкого, мучного и жирного.
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