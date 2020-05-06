Аналитики выяснили, сколько французы наели на самоизоляции

Введенный во Франции режим самоизоляции привел к тому, что у большинства жителей страны появились лишние килограммы. Об этом заявили 57% опрошенных, 29% из тех, кто находился в изоляции, наоборот, вес потеряли. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на исследование института изучения общественного мнения Ifop.

Как сообщает Le Parisien также со ссылкой на Ifop, в среднем каждый француз набрал 2,5 килограмма. Кроме того, авторы исследования отметили, что в условиях самоизоляции у жителей Франции возникли и новые привычки. 42% респондентов завили, что стали "чаще, чем обычно" принимать аперитив, а 20% пристрастились к повышенному потреблению шоколада.

И, наконец, аналитики подчеркнули, что среди французов, которые набрали несколько лишних килограммов, преобладают люди, живущие большими семьями. Это явление меньше затронуло тех, кто переносит изоляцию в одиночестве.