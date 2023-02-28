В Калуге к 8 марта вырастят 11 млн тюльпанов

В садовом центре «Галантус» высадили 11 миллионов тюльпанов. К Международному женскому дню они отправятся по всей стране.

Часть цветов уже срезают. Их направят в отдаленные уголки России самолетом.

Одну из партий тюльпанов направили в Красноярск. В скором времени весенние цветы доставят во Владивосток.

По словам экспертов, в моде сейчас фиолетовые, сиреневые и пионовидные цветы.

В школах Калужской области могут появиться профильные классы по инженерии, IT и другим отраслям знаний. С инициативой выступил член Совета Федерации Анатолий Артамонов, пишет НСН.

