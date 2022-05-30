Netflix официально ушёл из России

Представитель онлайн-кинотеатра Netflix заявил, что российских пользователей отключили от сервиса, сообщает агентство AFP.

Россияне подали иск к Netflix на 60 млн рублей

По его словам, это последний шаг в процессе ухода с российского рынка. Он также уточнил, что сервис был отключен 27 мая, после того, как истекли все ранее оплаченные подписки российских пользователей.

Ранее Хамовнический суд Москвы отказался рассматривать иск российских пользователей к Netflix о компенсации в размере 60 млн рублей за уход с рынка. Старший партнёр адвокатского бюро «Чернышов, Лукоянов и партнёры» Константин Лукоянов заявил, что защита намерена обжаловать это решение, сообщает RT.

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