Netflix официально ушёл из России
Представитель онлайн-кинотеатра Netflix заявил, что российских пользователей отключили от сервиса, сообщает агентство AFP.
По его словам, это последний шаг в процессе ухода с российского рынка. Он также уточнил, что сервис был отключен 27 мая, после того, как истекли все ранее оплаченные подписки российских пользователей.
Ранее Хамовнический суд Москвы отказался рассматривать иск российских пользователей к Netflix о компенсации в размере 60 млн рублей за уход с рынка. Старший партнёр адвокатского бюро «Чернышов, Лукоянов и партнёры» Константин Лукоянов заявил, что защита намерена обжаловать это решение, сообщает RT.
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