Алибасов впервые заговорил после отравления

Шоу-мен Бари Алибасов дал первое интервью после отравления средством для очистки труб. Запись состоялась в квартире продюсера. Для программы «Прямой эфир» он рассказал ведущему Андрею Малахову о своем состоянии во время медикаментозного сна. По словам Алибасова, ему все время казалось, что он был связан.

«В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит», — цитирует шоу-мена Ura.ru.

В продемонстрированном отрывке из программы заметно, что Алибасов еще не вполне пришел в себя после госпитализации и всех медицинских процедур, сообщает РЕН ТВ. Это подтвердил и PR-директор продюсера и группы «На-На» Вадим Горжанкин. По его словам, в это время Алибасов был под действием седативных препаратов.

В эфир посвященный Алибасову выпуск выйдет в среду, 19 июня.

Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб. Медики диагностировали у него серьезные химические ожоги дыхательных путей, желудка и пищевода.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в эфире НСН заявил, что производителям бытовой химии нужно очень серьезно относиться к внешнему виду своих товаров. По его словам, бутылки с питьевым йогуртом и соком внешне очень похожи с бутылкой «Крота».



