СМИ: У актера Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга

По данным Telegram-канала, у Ливанова парализовало правую часть тела, в связи с этим есть угроза когнитивной дисфункции и расстройств психики, если не будет улучшений.

Помимо этого, у 89-летнего актера выявили признаки сердечной и дыхательной недостаточности. В материале уточняется, что актер все еще находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Ранее в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского рассказали, что состояние Ливанова, который попал в реанимацию отделения неврологии, улучшилось, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

