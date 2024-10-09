СМИ: У актера Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга
У народного артиста РСФСР Василия Ливанова обнаружено серьезное поражение мозга на фоне недостатка уровня кислорода в крови, сообщил Telegram-канал Mash.
По данным Telegram-канала, у Ливанова парализовало правую часть тела, в связи с этим есть угроза когнитивной дисфункции и расстройств психики, если не будет улучшений.
Помимо этого, у 89-летнего актера выявили признаки сердечной и дыхательной недостаточности. В материале уточняется, что актер все еще находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких.
Ранее в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского рассказали, что состояние Ливанова, который попал в реанимацию отделения неврологии, улучшилось, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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