В Крыму заявили о снижении динамики заражений коронавирусом
Власти Крыма заявили о снижении динамики заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает "КИА".
По данным агентства, соответствующее заявление сделал глава республики Сергей Аксенов во время ежедневного отчета о ситуации с коронавирусом в регионе. По его словам, на утро 19 мая на полуострове обнаружили четыре новых случая заражения коронавирусом, в частности, в Симферополе, Ялте, Раздольненском и Ленинском районах.
За весь период пандемии в Крыму зарегистрировали 298 зараженных, отмечает "КИА".
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