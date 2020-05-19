В Крыму заявили о снижении динамики заражений коронавирусом

Власти Крыма заявили о снижении динамики заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает "КИА".

По данным агентства, соответствующее заявление сделал глава республики Сергей Аксенов во время ежедневного отчета о ситуации с коронавирусом в регионе. По его словам, на утро 19 мая на полуострове обнаружили четыре новых случая заражения коронавирусом, в частности, в Симферополе, Ялте, Раздольненском и Ленинском районах.

За весь период пандемии в Крыму зарегистрировали 298 зараженных, отмечает "КИА".



