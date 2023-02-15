«Деньги дорого стоят»: Академик РАН усомнился в перспективе ипотеки под 5%
Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН рассказал, что ипотеки под 5% просто не может быть, так как «деньги дорого стоят»
Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН усомнился в возможности реализации идеи пятипроцентной ипотеки на новостройки без использования бюджетных средств.
«Дело не в том, что правительству невыгодно поддерживать более высокий процент на ипотеку - оно просто исходит из более реальных условий. Процентная ставка не может быть двух-трех-пятипроцентной, потому что деньги дорого стоят», - отметил Тосунян.
Ранее «Известия» писали, что комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предлагает запустить ипотеку на квартиры в новостройках под 5% — без использования бюджетных средств. Такое предложение было направлено в Минстрой, ЦБ и правительство, сообщает газета.
По словам Тосуняна, в предложении ипотеки под 5% есть как минимум два подводных камня. «Первая возможная проблема заключается в том, что на банки будет возложена бОльшая нагрузка, чем кажется. Второй подводный камень - то, что такую возможность (выдавать ипотеку под 5% - прим. ред.) могут предоставить ряду избранных банков. Таким образом, проблемы конкуренции, проблемы монополизации рынка могут привести к тому, что три-четыре или десять банков, получивших такую выгодную, если там не будет других соответствующих хитростей, схему, начнут весь рынок втягивать в себя. Вот два подводных камня - либо это окажет дополнительную нагрузку на банки, либо вызовет грубейшие нарушения конкурентной среды» - пояснил НСН Тосунян.
По прогнозам нашего собеседника, такую инициативу все же принять могут: «Если это будет решаться под давлением монополистов, имеющих силу и ресурсы, а также под прикрытием защитой трудящихся, значит они сумеют как-то уговорить Центральный Банк. В этом смысле Центробанку не так уж и страшно - от него не убудет. Я считаю, что ЦБ все-таки лишь пытается делать вид, что разные подходы использует и конкурентную среду поддерживает», - заключил он.
Ранее Владимир Путин заявил, что ипотечные программы на деревянные дома требуют активного развития, передает НСН. Путин подчеркнул, что это поможет в решении жилищных проблем граждан, а также создаст новые рабочие места на предприятиях по переработке древесины. По его словам, хорошие перспективы для деревянных домов есть в расселении аварийного жилья, в создании фельдшерско-акушерских пунктов и других социальных объектов.
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