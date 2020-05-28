Академик РАН предупредил о вреде длительного ношения масок и перчаток

Длительное ношение россиянами масок и перчаток может обернуться всплеском грибковых и аллергических заболеваний, кроме того, есть риск развития эмфиземы легких и бронхиальной астмы. Как пишет «Интерфакс», с таким заявлением выступил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Он настаивает на том, что на улице достаточно соблюдать социальную дистанцию, средства защиты необходимы в общественном транспорте и магазинах. При этом, Виталий Зверев подчеркнул, что через два часа маска теряет свои защитные функции – на ней оседают бактерии и грибы, которые находятся в воздухе, пишут argumenti.ru.

По словам академика, грибки, бактерии и аллергены также собираются и на перчатках. Поэтому, по мнению Зверева, их ношение является бессмысленным – человек и в перчатка, и без них может коснуться лица. Кроме того, он подчеркнул, что это средство защиты портит кожу, которая сама по себе является одним из защитных механизмов организма.

«Совсем вы ...». Матерящийся Уткин отказался от ношения маски

Ранее НСН писала, что врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал информацию о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей. На YouTube-канале стопкоронавирус.рф он заявил, что считает эти данные «бредом».

Он напомнил о «новой фишке от теоретиков заговора или просто от фантазёров-психов». Она заключается в том, что, если вы больны, маску следует носить белой стороной к лицу, а если хотите защитить себя, наоборот, наружу, отмечает RT. Мясников подчеркнул, что медицинская маска остаётся эффективной при любом способе ношения при условии плотного прилегания к носу, сообщает телеканал 360.

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ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияРАНКоронавирусЗащитная маска
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