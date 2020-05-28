Академик РАН предупредил о вреде длительного ношения масок и перчаток

Длительное ношение россиянами масок и перчаток может обернуться всплеском грибковых и аллергических заболеваний, кроме того, есть риск развития эмфиземы легких и бронхиальной астмы. Как пишет «Интерфакс», с таким заявлением выступил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Он настаивает на том, что на улице достаточно соблюдать социальную дистанцию, средства защиты необходимы в общественном транспорте и магазинах. При этом, Виталий Зверев подчеркнул, что через два часа маска теряет свои защитные функции – на ней оседают бактерии и грибы, которые находятся в воздухе, пишут argumenti.ru.

По словам академика, грибки, бактерии и аллергены также собираются и на перчатках. Поэтому, по мнению Зверева, их ношение является бессмысленным – человек и в перчатка, и без них может коснуться лица. Кроме того, он подчеркнул, что это средство защиты портит кожу, которая сама по себе является одним из защитных механизмов организма.