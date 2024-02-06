Агент Кологривого заявила, что ссора актера с Гордоном снята три месяца назад
6 февраля 202411:43
Агент российского актера и звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого Алла в разговоре с Woman.ru рассказала, что конфликт артиста с телеведущим Александром Гордоном был снят три месяца назад.
«С чего-то решили вспомнить ситуацию и сделать из этого новость. Все это было давно, и уже все забыли. А теперь снова обсуждают, и Гордону плохо, как будто вчера», - удивилась она.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Александр Гордон почувствовал себя плохо на съемках передачи на Первом канале. Медики выявили у ведущего аритмию. Ему сделали укол, после чего Гордон вернулся к съемкам.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru