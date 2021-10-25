Агент Гаркалина рассказала о состоянии народного артиста

Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста РФ Валерия Гаркалина остаётся без изменений, сообщает РИА Новости.

Состояние Гаркалина резко ухудшилось из-за COVID-19

По словам агента артиста Натальи Тепловой, ухудшений нет. В ГИТИСе рассказали, что Гаркалин находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии.

Ранее с коронавирусом был госпитализирован актёр и режиссёр Сергей Безруков, сообщает RT. По его словам, болезнь он переносит нормально, «без страшных симптомов».

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Фото: facebook.com/GITIS.official
ТЕГИ:ГоспитализацияКоронавирусНародный Артист
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