Агент Гаркалина рассказала о состоянии народного артиста
25 октября 202114:45
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста РФ Валерия Гаркалина остаётся без изменений, сообщает РИА Новости.
По словам агента артиста Натальи Тепловой, ухудшений нет. В ГИТИСе рассказали, что Гаркалин находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии.
Ранее с коронавирусом был госпитализирован актёр и режиссёр Сергей Безруков, сообщает RT. По его словам, болезнь он переносит нормально, «без страшных симптомов».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru