Агент Гаркалина рассказала о состоянии народного артиста

По словам агента артиста Натальи Тепловой, ухудшений нет. В ГИТИСе рассказали, что Гаркалин находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии.

Ранее с коронавирусом был госпитализирован актёр и режиссёр Сергей Безруков, сообщает RT. По его словам, болезнь он переносит нормально, «без страшных симптомов».