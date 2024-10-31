Аэропорт Саратова ограничил полеты после сообщения об угрозе БПЛА
Временные ограничения на отправку и прием самолетов ввели в саратовском международном аэропорту «Гагарин» после предупреждения о возможной атаке беспилотников на регион, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Там отметили, что актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта в разделе «табло рейсов». До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что экстренные службы области были приведены в полную готовность после получения информации от Минобороны РФ о возможной угрозе атаки БПЛА.
Ранее Минобороны сообщило, что свыше 20 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России. По данным министерства, минувшей ночью военные пресекли попытки Киева атаковать объекты в РФ, передает «Радиоточка НСН».
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