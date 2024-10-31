Силы ПВО уничтожили 21 дрон ВСУ над шестью регионами России

Более 20 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

По данным ведомства, минувшей ночью военные пресекли попытки Киева атаковать объекты в РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат», — подчеркнули в Минобороны.

В частности, восемь дронов ВСУ сбили над Ростовской областью, пять — над Курской, три – над Волгоградской, два – над Брянской. Кроме того, по одному беспилотнику уничтожили над Белгородской и Воронежской областями и акваторией Черного моря.

Ранее БПЛА атаковал Российский университет спецназа в чеченском Гудермесе. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, после удара были зафиксированы жертвы среди украинских пленных, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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