Путин заявил, что Росавиация должна цифровизировать воздушное движение
Росавиации необходимо цифровизировать воздушное движение, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина на мероприятии в индустриальном парке «Руднево».
По его словам, это необходимо, чтобы беспрепятственно интегрировать в структуру беспилотные летательные аппараты. При этом соблюдение мер безопасности не должно препятствовать развитию беспилотной сферы.
Кроме того, Путин считает, что беспилотная авиация требует структурных изменений. Он призвал приложить все усилия для того, чтобы развивать эту сферу в стране.
На территории парка «Руднево» планируется запуск производства беспилотников.
Тем временем, на Украине представили новый разведывательный беспилотник, сообщает «Радиоточка НСН».
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