Росавиация временно приостановила работу аэропорта в Минеральных Водах
Росавиация объявила о временной приостановке приёма и выпуска самолётов из аэропорта Минеральных Вод, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что это связано с разрушением незначительной площади бетонной плиты в средней части искусственной взлётно-посадочный полосы, к чему могло привести температурное расширение в жаркой погоды.
«Самолёты, следовавшие в Минеральные Воды, перенаправлены в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь», - указали в Росавиации.
В ведомстве добавили, что все необходимые меры для устранения дефектов приняты, восстановить взлётно-посадочную полосу планируется к 23:00 мск.
Ранее в аэропорту Минеральных Вод приземлился летевший из Алма-Аты самолёт Sukhoi Superjet 100, у которого отказал двигатель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru