Росавиация временно приостановила работу аэропорта в Минеральных Водах

В сообщении говорится, что это связано с разрушением незначительной площади бетонной плиты в средней части искусственной взлётно-посадочный полосы, к чему могло привести температурное расширение в жаркой погоды.

«Самолёты, следовавшие в Минеральные Воды, перенаправлены в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь», - указали в Росавиации.

В ведомстве добавили, что все необходимые меры для устранения дефектов приняты, восстановить взлётно-посадочную полосу планируется к 23:00 мск.

Ранее в аэропорту Минеральных Вод приземлился летевший из Алма-Аты самолёт Sukhoi Superjet 100, у которого отказал двигатель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».