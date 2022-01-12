Аэропорт Краснодара временно закрыли из-за снегопада
12 января 202223:15
Аэропорт Краснодара временно не будет принимать и отправлять самолеты из-за сильного снегопада. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что воздушная гавань будет закрыта до 3 утра (мск).
Ранее в ряде муниципалитетов Краснодарского края был введен режим повышенной готовности в связи с непогодой.
Несколько рейсов были отменены и задержаны. Часть прилетающих самолетов были отправлены в другие аэропорты.
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12 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru