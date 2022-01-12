Аэропорт Краснодара временно закрыли из-за снегопада

Аэропорт Краснодара временно не будет принимать и отправлять самолеты из-за сильного снегопада. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что воздушная гавань будет закрыта до 3 утра (мск).

Ранее в ряде муниципалитетов Краснодарского края был введен режим повышенной готовности в связи с непогодой.

Несколько рейсов были отменены и задержаны. Часть прилетающих самолетов были отправлены в другие аэропорты.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:КраснодарАэропорт
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