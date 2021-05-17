«Аэрофлот» сократил рейсы в Турцию до двух в неделю

Авиакомпания «Аэрофлот» сократила число выполняемых рейсов в Турцию до двух в неделю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании Михаила Демина.

Оперштаб опроверг продление запрета на авиасообщение с Турцией до 30 июня

Отмечается, что расписание может быть пересмотрено в зависимости от решений оперштаба по вопросу авиасообщения с Турцией. Согласно словам Демина, в целях исключения внезапных отмен авиакомпания отменила все июньские рейсы, кроме разрешенных двух рейсов в неделю.

Ранее в понедельник стало известно, что Россия направит в Турцию экспертов, которые оценят текущую ситуацию в республике и перспективы возобновления взаимных туристических поездок.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ТурцияАэрофлот
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