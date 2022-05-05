Режим ограничения полетов в аэропорты южных регионов продлили до 13 мая

Режим ограничения полетов в аэропорты регионов на юге России и в центральной части страны продлили до 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Росавиация продлила запрет на полеты на юг России до 7 мая

Ранее федеральное агентство ограничивало перелеты в южные регионы до 7 мая, напоминает Ura.ru.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 13 мая 2022 года 03:45 по московскому времени.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — подчеркнули в ведомстве.

Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозки по альтернативным маршрутам, в том числе через аэропорты Москвы, Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя, пишет РИА ФАН.

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ТЕГИ:АвиаперелетыРосавиация
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