«Аэрофлот» объявил о возобновлении полётов в Индию
4 мая 202217:34
Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет с 5 мая полёты в Индию, сообщает пресс-служба перевозчика.
В сообщении говорится, что регулярные рейсы между Москвой и Дели будут выполняться два раза в неделю.
Ранее «Аэрофлот» объявил о возобновлении с 6 мая регулярных рейсов в Турцию: Анталью и Стамбул, сообщает RT. Полёты будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru