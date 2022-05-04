«Аэрофлот» объявил о возобновлении полётов в Индию

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет с 5 мая полёты в Индию, сообщает пресс-служба перевозчика.

«Аэрофлот» в мае откроет прямой рейс на Чукотку

В сообщении говорится, что регулярные рейсы между Москвой и Дели будут выполняться два раза в неделю.

Ранее «Аэрофлот» объявил о возобновлении с 6 мая регулярных рейсов в Турцию: Анталью и Стамбул, сообщает RT. Полёты будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:АвиаперелетыИндияРоссияАэрофлот
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