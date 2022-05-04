«Аэрофлот» объявил о возобновлении полётов в Индию

В сообщении говорится, что регулярные рейсы между Москвой и Дели будут выполняться два раза в неделю.

Ранее «Аэрофлот» объявил о возобновлении с 6 мая регулярных рейсов в Турцию: Анталью и Стамбул, сообщает RT. Полёты будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330.