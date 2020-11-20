«Аэрофлот» начнет летать в Дубай и Мале 7 раз в неделю

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит число рейсов в Дубай (ОАЭ) и Мале (Мальдивы) до 7 в неделю. Об этом сообщает Интерфакс.

Авиасообщение между РФ и Эфиопией возобновляется

Отмечается, что число рейсов в Дубай будет увеличено с 20 ноября, в Мале - с 22 ноября. Рейсы будут выполняться из Москвы.

Рейсы на Мальдивы и в ОАЭ Россия восстановила в сентябре в рамках смягчения ограничений из-за коронавируса.

Российские авиаперевозчики по итогам сентября текущего года перевезли 8,76 млн пассажиров. По данным Росавиации, это на 31,7% меньше прошлогоднего сентября.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
ТЕГИ:АвиасообщениеАэрофлот
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры