«Обратно на госслужбу?»: Зачем Улюкаеву понадобилось снятие судимости
По закону после снятия судимости человек может работать на любой работе и занимать любую должность, однако в реальности все обстоит иначе, заявил НСН адвокат Денис Широков.
Работодатели зачастую не готовы рассматривать на должности ранее осужденных, даже если суд уже снял с них судимость, рассказал в беседе с НСН адвокат Денис Широков.
Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, которого в 2017 году приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 130 миллионов рублей за взятку, а в мае 2022 года освободили по УДО, попросил суд о снятии судимости. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Никулинский суд Москвы. Широков заметил, что при соблюдении двух условий любой осужденный может обратиться в суд с подобным ходатайством.
«Если осужденный не совершал противоправных действий и возместил вред, у него есть право заявить ходатайство. По нему суд снимет с судимость раньше, если сочтет это возможным. Люди нечасто пользуются этим, поскольку им не очень важно – есть судимость или нет. Согласно уголовному законодательству, снятие судимости означает прекращение всех последствий. Человек юридически считается не судимым, может работать на любой работе, занимать любую должность», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, в случае снятия судимости Улюкаев вряд ли сможет вернуться на госслужбу.
«К сожалению, то, что написано в законе и существует в реальности – не совпадает, отсюда парадокс. В законе написано, что все юридические последствия со снятием судимости исчезают. То есть юридически человек может пойти на госслужбу, на работе ему не должны никаких препятствий чинить. Однако в реальности этого не происходит. Улюкаева вряд ли возьмут на государственную должность. Существует практика, при которой человека, к примеру, никогда не возьмут в правоохранительные органы, даже если судимость погашена. Даже обычные работодатели не возьмут человека, если не видят возможности нанять того, кто раньше был судим. Неважно, снята ли судимость или нет, сведения о ней все равно остаются», - пояснил он.
В 2023 году Улюкаев в одном из интервью заметил, что ему нравится его нынешнее положение простого человека. По его словам, раньше он был «немножко отстраненным от жизни большим начальником», затем стал зеком, а теперь он просто «человек среди людей», передает «Радиоточка НСН».
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