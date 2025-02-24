«Обратно на госслужбу?»: Зачем Улюкаеву понадобилось снятие судимости

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, которого в 2017 году приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 130 миллионов рублей за взятку, а в мае 2022 года освободили по УДО, попросил суд о снятии судимости. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Никулинский суд Москвы. Широков заметил, что при соблюдении двух условий любой осужденный может обратиться в суд с подобным ходатайством.

«Если осужденный не совершал противоправных действий и возместил вред, у него есть право заявить ходатайство. По нему суд снимет с судимость раньше, если сочтет это возможным. Люди нечасто пользуются этим, поскольку им не очень важно – есть судимость или нет. Согласно уголовному законодательству, снятие судимости означает прекращение всех последствий. Человек юридически считается не судимым, может работать на любой работе, занимать любую должность», - заявил он.