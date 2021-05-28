Голунов заявил, что доволен приговором сфабриковавшим его дело экс-полицейским

Голунов заявил журналистам, что доволен приговором, и поблагодарил всех поддержавших его.

Кроме того, журналист добавил, что ему удалось добиться справедливости и выразил надежду, что заказчика преступления удастся найти, отмечает «Свободная пресса».

В пятницу Мосгорсуд вынес приговор по делу Голунова. Ключевой фигурант дела подполковник Игорь Ляховец получил 12 лет колонии общего режима, бывшие полицейские Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев — по 8 лет. Признавшего вину Дениса Коновалова приговорили к 5 годам заключения.

Кроме того, экс-полицейские лишились званий и права занимать государственные должности, также осужденные должны будут выплатить по миллиону рублей в пользу Голунова.

