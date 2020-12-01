Адвокат: Сноуден вскоре подаст заявление на российское гражданство
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден намерен подать заявление на российское гражданство в ближайшее время. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена в беседе с РИА Новости.
Депутат Госдумы Елена Панина ранее заявила, что желание получить российское гражданство говорит о том, что «Россия является единственным в мире прибежищем идеалистов, неравнодушных людей, борющихся за гражданские права, свободы и справедливость», передает РИА ФАН.
В октябре Кучерена сообщил, что Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.
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