Адвокат: Сноуден вскоре подаст заявление на российское гражданство

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден намерен подать заявление на российское гражданство в ближайшее время. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена в беседе с РИА Новости.

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Депутат Госдумы Елена Панина ранее заявила, что желание получить российское гражданство говорит о том, что «Россия является единственным в мире прибежищем идеалистов, неравнодушных людей, борющихся за гражданские права, свободы и справедливость», передает РИА ФАН.

В октябре Кучерена сообщил, что Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

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ФОТО: flickr/Gage Skidmore
ТЕГИ:Анатолий КучеренаГражданство РФЭдвард Сноуден
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