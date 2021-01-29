Адвокат рассказал, кем работает Ефремов в колонии

Осужденный на 7,5 лет за ДТП в Москве актер Михаил Ефремов устроился работать в швейный цех в колонии в Белгородской области. Об этом рассказал его адвокат Петр Хархорин.

По его словам, у актера «все в порядке», к работе в швейном цехе он относится с иронией, передает ТАСС.