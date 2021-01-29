Адвокат рассказал, кем работает Ефремов в колонии

Осужденный на 7,5 лет за ДТП в Москве актер Михаил Ефремов устроился работать в швейный цех в колонии в Белгородской области. Об этом рассказал его адвокат Петр Хархорин.

По его словам, у актера «все в порядке», к работе в швейном цехе он относится с иронией, передает ТАСС.

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По словам защитника, Ефремов подписал кассационную жалобу на приговор, она будет подана на следующей неделе, сообщает РИА ФАН.

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью НСН накануне подтвердил, что артист перед арестом спрятал от жены крупную сумму денег. По его словам, в ячейке, доступ к которой есть только у артиста, «достаточно средств, хватит на несколько семей и шикарную жизнь».


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ФОТО: РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда
ТЕГИ:Михаил Ефремов
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