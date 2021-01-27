Starhit: Ефремов адаптировался в тюрьме

Российский артист Михаил Ефремов, который устроил смертельное ДТП в Москве, уже адаптировался в Белгородской колонии, где он отбывает восьмилетний срок, пишет Starhit со ссылкой на окружение осужденного актера.

Он подружился с заключенными, а администрация тюрьмы называет его «дядя Миша». При этом Ефремов недоволен слишком ранним подъемом. Большую часть дня он работает. Каждый день он звонит супруге, получает письма и посылки.

Последняя роль Ефремова стала пророческой

Артисту шлют теплую одежду, соления, сладости. Многие приходится утилизировать, так как у Ефремова закончился лимит на передачки.

Ранее стало известно, что Ефремову предложили стать чтецом в тюремном храме. Об этом «Комсомольской правде» сообщил сын актера Василия Ливанова Борис.

По его словам, Ефремов — религиозный человек, он «может найти отдушину, став чтецом». Также актер «может обслуживать храм».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:АктерыДТПМихаил Ефремов
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