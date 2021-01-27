Starhit: Ефремов адаптировался в тюрьме

Российский артист Михаил Ефремов, который устроил смертельное ДТП в Москве, уже адаптировался в Белгородской колонии, где он отбывает восьмилетний срок, пишет Starhit со ссылкой на окружение осужденного актера.

Он подружился с заключенными, а администрация тюрьмы называет его «дядя Миша». При этом Ефремов недоволен слишком ранним подъемом. Большую часть дня он работает. Каждый день он звонит супруге, получает письма и посылки.