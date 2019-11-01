Адвокат: Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ отдал богатство за бонусы
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» в эфире НСН рассказал, что изъятие имущества носит принудительный характер.
Адвокат обвиняемого в мошенничестве и получение взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин заявил, что последний согласился передать государству порядка 6 млрд рублей. Об этом он сказал в Головинском суде Москвы, сообщает РИА Новости.
В частности, обвиняемый добровольно готов передать автомобиль Porsche Cayenne, наручные часы и запонки. Все это он получил «из не предусмотренных законом источников» и «остальные требования ответчик не признает», уточнил адвокат Владимир Михайлов.
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов в эфире НСН заявил, что у обвиняемого полковника не было иного выхода.
«В последнее время сложилась практика, когда прокуратура выходит с иском об изъятии у чиновников имущества, которое приобретено якобы на "не понятно какие доходы". А он [Кирилл Черкалин] является государственным служащим. Выявить его бухгалтерию достаточно просто – берется декларация о доходах чиновника и считается имущество, которое приобретено им, ближайшими родственниками и возможными аффилированными лицами. Так что практика изъятия имущества является принудительной. Но то, что делает Черкалин это правильно, это выверенная линия защиты. В принципе, всего обнаруженного имущества он уже лишился, а на этой якобы добровольной выдаче можно себе разменять какие-то бонусы», - сказал Карабанов.
Он также отметил, что остальное имущество Черкалина, которое не совпадает по суммам с его декларациях о доходах, также могут забрать.
«Заберут ли остальные вещи это вопрос к следствию, насколько оно захочет и сможет искать дальше. Естественно, все, что найдут – заберут», - пояснил собеседник НСН.
Напомним, обвинения в мошенничестве в особо крупном размере предъявили Черкалину, бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, в июле 2019 года. Также ему были выдвинуты обвинения в получении взяток на сумму 850 тысяч долларов за «действие или бездействие» и общее покровительство одной коммерческой структуры в 2013-2015 годах. Также следствие считает, что он и двое других экс-сотрудников ФСБ похитили порядка 490 млн рублей у предпринимателя Сергея Гляделкина, угрожая уголовным преследованием. В августе Генеральная прокуратура подала в суд иск об изъятии в бюджет государства активов семьи полковника ФСБ Черкалина на сумму 6,3 млрд. рублей, куда входит пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений, два автомобиля и наличные средства.
Ранее глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов в эфире НСН объяснил, почему на коррупции чаще ловят сотрудников экономических подразделений правоохранительных органов.
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