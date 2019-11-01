Адвокат: Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ отдал богатство за бонусы

«В последнее время сложилась практика, когда прокуратура выходит с иском об изъятии у чиновников имущества, которое приобретено якобы на "не понятно какие доходы". А он [Кирилл Черкалин] является государственным служащим. Выявить его бухгалтерию достаточно просто – берется декларация о доходах чиновника и считается имущество, которое приобретено им, ближайшими родственниками и возможными аффилированными лицами. Так что практика изъятия имущества является принудительной. Но то, что делает Черкалин это правильно, это выверенная линия защиты. В принципе, всего обнаруженного имущества он уже лишился, а на этой якобы добровольной выдаче можно себе разменять какие-то бонусы», - сказал Карабанов.

Он также отметил, что остальное имущество Черкалина, которое не совпадает по суммам с его декларациях о доходах, также могут забрать.

«Заберут ли остальные вещи это вопрос к следствию, насколько оно захочет и сможет искать дальше. Естественно, все, что найдут – заберут», - пояснил собеседник НСН.

Напомним, обвинения в мошенничестве в особо крупном размере предъявили Черкалину, бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, в июле 2019 года. Также ему были выдвинуты обвинения в получении взяток на сумму 850 тысяч долларов за «действие или бездействие» и общее покровительство одной коммерческой структуры в 2013-2015 годах. Также следствие считает, что он и двое других экс-сотрудников ФСБ похитили порядка 490 млн рублей у предпринимателя Сергея Гляделкина, угрожая уголовным преследованием. В августе Генеральная прокуратура подала в суд иск об изъятии в бюджет государства активов семьи полковника ФСБ Черкалина на сумму 6,3 млрд. рублей, куда входит пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений, два автомобиля и наличные средства.

Ранее глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов в эфире НСН объяснил, почему на коррупции чаще ловят сотрудников экономических подразделений правоохранительных органов.

