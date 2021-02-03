Адвокат: можно лишиться жилья и не узнать об этом
Личную квартиру могут переоформить на себя аферисты, причем, без ведома владельца, сообщает «Прайм» со ссылкой на адвоката Олега Сухова.
По его словам, злоумышленники могут подделать паспорт хозяина жилья, после чего от его имени подадут заявление в Росреестр и подпишут договор купли-продажи, по которому квартира переходит новому собственнику. Признать такую сделку недействительной очень непросто.
Еще один способ: другому лицу предоставляется доверенность с расширенными полномочиями. Купив квартиру в новостройке и не оформив ее сразу, есть риск обнаружить, что она уже не ваша. Также есть риск лишиться недвижимости из-за ошибки и несобранности. Вместо договора займа и залога безалаберные люди не читая подписывают договор купли-продажи квартиры. Доказать обман в этом случае удается не всегда, даже если это было единственное жилье жертвы.
Партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев объяснил, почему могут отнять единственное жилье.
По его словам, стандартные основания для этого – если жилье находится в залоге. В случае невыплаты гражданином банк получает решение суда и утверждает положение о порядке продажи, а управляющий проводит торги по продаже объекта. Однако юрист напомнил, что есть исключения.
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