Адвокат: можно лишиться жилья и не узнать об этом

Личную квартиру могут переоформить на себя аферисты, причем, без ведома владельца, сообщает «Прайм» со ссылкой на адвоката Олега Сухова.

По его словам, злоумышленники могут подделать паспорт хозяина жилья, после чего от его имени подадут заявление в Росреестр и подпишут договор купли-продажи, по которому квартира переходит новому собственнику. Признать такую сделку недействительной очень непросто.