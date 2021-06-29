Адвокат: Главред «Проекта» проходит подозреваемым по делу о клевете

Главный редактор издания «Проект» Роман Баданин проходит подозреваемым по уголовному делу о клевете, сообщает Дождь со ссылкой на адвоката Анну Богатыреву.

Отмечается, что дело было возбуждено в 2017 году после выхода расследования о предпринимателе Илье Трабере. По данным журналистов, Трабер, один из самых влиятельных людей Санкт-Петербурга — криминальный авторитет.

Ранее адвокат другой фигурантки дела, корреспондентки «Проекта» Марии Жолобовой Василий Кушнир сообщил, что у сотрудников издания прошли обыски в рамках дела о клевете, потерпевшим по нему проходит Трабер.

Напомним, во вторник полицейские пришли с обысками к Жолобовой, Баданину, а также заместителю главного редактора «Проекта» Михаилу Рубину.



