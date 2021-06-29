Адвокат назвал причину обысков у журналистов «Проекта»

Обыски у журналистов расследовательского издания «Проект» проводятся в рамках уголовного дела о клевете. Об этом сообщил адвокат фигурантки дела, корреспондентки «Проекта» Марии Жолобовой Василий Кушнир.

Полиция пришла с обысками к журналистам издания «Проект»

Ранее стало известно, что полицейские пришли с обысками к Жолобовой, а также главному редактору «Проекта» Роману Баданину и заместителю главреда Михаилу Рубину, напоминает Газета.ру. Накануне журналисты анонсировали выход расследования про имущество министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, отмечает Ura.ru.

«Обыски у Баданина, Жолобовой и других фигурантов идут по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации). Потерпевшим проходит предприниматель Илья Трабер», — рассказал адвокат в беседе с ТАСС.

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