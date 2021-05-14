«Мелочь» Меркушкина. Адвокат раскрыл аппетиты столичных взяточников

«Для высокопоставленных лиц взятка в 7 миллионов – это мелочь, несерьезные цифры, это я бы сказал, средний уровень, и то не для Москвы. В Москве такие суммы обычно случаются в районных подразделениях правоохранительных органов. Средний уровень для Москвы это 10-15 миллионов рублей, но это не уровень Правительства региона или губернатора», - рассказал адвокат.

Ранее Следственный комитет РФ подтвердил информацию о задержании и возбуждении дела против Алексея Меркушкина. Его задержали в столичном аэропорту лишь накануне, хотя приписываемое ему преступление, предположительно, было совершено ещё в 2015 году. Денис Широков объяснил, почему правоохранители выявили коррупцию только через шесть лет.

«Эти преступления не всегда столь очевидны, не лежат на поверхности, у них зачастую нет какого-то непосредственного потерпевшего, который может прийти написать заявление об этом. Поэтому иногда они всплывают только по каким-то косвенным причинам или когда определенные структуры правоохранительные заинтересуются теми или иными людьми, покопаются в их биографии, в их связях и найдут какие-то факты. Возможно, это как-то политически мотивировано, тут говорить сложно», - отметил адвокат.