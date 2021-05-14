«Мелочь» Меркушкина. Адвокат раскрыл аппетиты столичных взяточников
Адвокат коллегии «Тарло и партнеры» Денис Широков также объяснил, почему следствие добирается до экс-чиновников лишь спустя годы.
Инкриминируемая экс-зампреду правительства Мордовии, сыну бывшего главы республики Алексею Меркушкину взятка в 7 миллионов рублей за сохранение лицензии у «Мордовпромстройбанка» - мелочь по московским меркам, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» адвокат коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Денис Широков.
«Для высокопоставленных лиц взятка в 7 миллионов – это мелочь, несерьезные цифры, это я бы сказал, средний уровень, и то не для Москвы. В Москве такие суммы обычно случаются в районных подразделениях правоохранительных органов. Средний уровень для Москвы это 10-15 миллионов рублей, но это не уровень Правительства региона или губернатора», - рассказал адвокат.
Ранее Следственный комитет РФ подтвердил информацию о задержании и возбуждении дела против Алексея Меркушкина. Его задержали в столичном аэропорту лишь накануне, хотя приписываемое ему преступление, предположительно, было совершено ещё в 2015 году. Денис Широков объяснил, почему правоохранители выявили коррупцию только через шесть лет.
«Эти преступления не всегда столь очевидны, не лежат на поверхности, у них зачастую нет какого-то непосредственного потерпевшего, который может прийти написать заявление об этом. Поэтому иногда они всплывают только по каким-то косвенным причинам или когда определенные структуры правоохранительные заинтересуются теми или иными людьми, покопаются в их биографии, в их связях и найдут какие-то факты. Возможно, это как-то политически мотивировано, тут говорить сложно», - отметил адвокат.
Ранее о задержании сына бывшего губернатора Самарской области и главы Мордовии Николая Меркушкина Алексея Меркушкина в аэропорту Шереметьево сообщал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
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