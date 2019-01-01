25 российских университетов попали в рейтинг лучших в мире

ВШЭ участвует в проекте с 2013 года, за этот период учебное заведение прибавило почти 200 позиций. В новом рейтинге ВШЭ занимает 322 место.

По словам Карелиной, если на старте в 2012 году участников проекта было лишь два (НГУ и УрФУ), то сейчас – 12. Это 75% от общего количества вузов в рейтинге.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург рассказал в эфире НСН, почему в стране снижается количество желающих получать высшее образование и к чему это может привести.

