25 российских университетов попали в рейтинг лучших в мире
В рейтинг лучших университетов мира в 2019 году вошли 25 российских вузов. Список был составлен британской компанией Quacquarelli Symonds (QS).
Московский государственный университет имени Ломоносова поднялся в рейтинге на шесть позиций по сравнению с 2018 годом и занял 84 строчку, сообщает РИА ФАН.
Из 25 вузов 15 улучшили свои показатели, пять упали в рейтинге.
Репутация российских вузов в рейтинге QS стабильно растет благодаря проекту 5-100, заявила НСН старший директор по стратегическому развитию НИУ ВШЭ Ирина Карелина.
ВШЭ участвует в проекте с 2013 года, за этот период учебное заведение прибавило почти 200 позиций. В новом рейтинге ВШЭ занимает 322 место.
По словам Карелиной, если на старте в 2012 году участников проекта было лишь два (НГУ и УрФУ), то сейчас – 12. Это 75% от общего количества вузов в рейтинге.
Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург рассказал в эфире НСН, почему в стране снижается количество желающих получать высшее образование и к чему это может привести.
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