«Подорожали на 40%»: Флористы рассказали, как сэкономить на букете к 1 сентября

«Да, к сожалению, у нас цветы импортные выросли в цене, потому что курс такой. Цветы подорожали на 30-40% в закупке. Если первоклассник у нас пойдет в школу с нашими местными цветами – розы с Калуги, например, цветы из Подмосковья, тогда букеты будут лояльными по цене. Букет на 1000-1200 рублей будет включать в себя астры, георгины, подсолнухи. В эту сумму уложиться можно, большой букет все равно не нужен школьнику. В основном букеты покупают в начальной школе», - отметила она.

При этом флорист заметила, что местные цветы также подорожали, но меньше – в среднем на 20%.

«Если букет будет состоять из импортных цветов, цена будет еще выше. Например, импортные розы. Если в прошлом году розы мы продавали по 200 рублей, то в этом году цена уже 300-350 рублей. Наша роза обойдется в 100-200 рублей. Самые популярные на 1 сентября осенние цветы – подсолнухи, астры, кустовые розочки. Даже наши местные цветы поднялись в цене на 20%», - заключила собеседница НСН.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова заявила, что букет к 1 сентября должен быть ярким, весёлым и жизнерадостным, передает «Радиоточка НСН». По её словам, при этом букеты для первоклассника должны быть небольшими, чтобы не загораживать ребенка, а также легкими.

