100 тысяч москвичей привились от гриппа в первые дни вакцинации
В Москве за первые четыре дня вакцинации от гриппа прививку сделали почти 100 тысяч человек, треть из них – в мобильных пунктах. На фоне такого спроса в столице организована работа еще десяти мобильных пунктов вакцинации, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Дополнительные мобильные пункты вакцинации расположены у входа на территорию ВДНХ, около станций метро «Алтуфьево», «Семеновская», «Новогиреево», «Митино», «Речной вокзал», «Юго-Западная», «Молодежная», рядом с железнодорожной станцией «Крюково».
«Уже 100 тыс. человек прошли вакцинацию за первые дни кампании – это в 1,3 раза больше, чем в прошлом году. Мы видим повышенный спрос среди жителей, особенный ажиотаж наблюдается рядом с мобильными пунктами вакцинации. Там прививку сделали уже более 33 тыс. москвичей, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году», – рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Узнать место и время работы прививочных пунктов, а также другую подробную информацию о вакцинации от гриппа, можно на сайте департамента здравоохранения Москвы – https://mosgorzdrav.ru/antivirus. Чтобы сделать прививку, при себе необходимо иметь паспорт и дать письменное согласие на процедуру. Ей предшествует осмотр, в ходе которого врач может выявить противопоказания для прививки. Если же их нет, после процедуры пациент получает соответствующий сертификат.
Ранее председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева рассказала НСН, кому рекомендуется сделать прививку от гриппа в первую очередь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru