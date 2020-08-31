Около 450 пунктов вакцинации от гриппа будет работать в Москве с 1 сентября

В столице с 1 сентября будут работать около 450 пунктов вакцинации от гриппа. Жители Москвы смогут бесплатно сделать прививку во всех взрослых и детских городских поликлиниках, а также в 44 пунктах мобильной вакцинации. Об этом рассказал руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун. Он отметил, что 36 из них откроются на станциях метро, два – на станциях Московского центрального кольца, столько же на железнодорожной платформе, и ещё четыре – в центрах госуслуг «Мои документы». Узнать место и время работы прививочных пунктов, а также другую подробную информацию о вакцинации от гриппа, можно на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Кроме того, Хрипун напомнил, что вакцинация является единственной надежной защитой от сезонного гриппа. Руководитель департамента здравоохранения столицы также подчеркнул, что с 2011 по 2019 годы заболеваемость гриппом в Москве снизилась в 23 раза. По его словам, этого удалось добиться, в том числе, благодаря расширению охвата вакцинации населения мегаполиса.