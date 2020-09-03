Депутат МГД Лариса Картавцева рекомендовала работающим с людьми пройти вакцинацию от гриппа
Сделать себе прививку от гриппа в первую очередь следует тем, кто часто бывает в общественных местах или работает с людьми, заявила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.
По её словам, в группе риска сейчас педагоги, школьники и студенты. Людям старше 60 лет и лицам с хроническими заболеваниями также показана вакцинация, поскольку последствия гриппа для их здоровья могут быть очень тяжёлыми, отметила Картавцева в интервью АГН «Москва».
В столице открылись 450 пунктов бесплатной вакцинации от гриппа, напомнила депутат. Большинство из них расположены в поликлиниках. 44 мобильных пункта вакцинации развёрнуты у 36 станций метро: в них сделать прививку могут только лицам старше 18 лет. Кроме того, вакцинации от гриппа проводят в четырех центрах «Мои документы», на двух станциях МЦК и двух железнодорожных платформах.
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