За ночь в Москве выпала пятая часть осадков

Такое же количество осадков зафиксировано в Наро-Фоминске и Михайловском, 9 миллиметров - в Можайске, Кашире и Коломне.

Днем в Москве температура воздуха составит -12 градусов, к вечеру похолодает до – 18 градусов, сообщает RT.

Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Елена Волосюк в эфире НСН рассказала, когда москвичам ждать потепления.



