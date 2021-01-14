За ночь в Москве выпала пятая часть осадков

Пятая часть месячной нормы осадков выпала в ночь на четверг, 14 января, в Москве. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, причиной столь обильных осадков стал балканский циклон «Димитриус».

Синоптик уточнил, что за ночь в городе выпало 8 миллиметров, что составляет 19% месячной нормы осадков, передает РИА Новости.

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Такое же количество осадков зафиксировано в Наро-Фоминске и Михайловском, 9 миллиметров - в Можайске, Кашире и Коломне.

Днем в Москве температура воздуха составит -12 градусов, к вечеру похолодает до – 18 градусов, сообщает RT.

Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Елена Волосюк в эфире НСН рассказала, когда москвичам ждать потепления.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Погода В Москве
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