Всеобщий карантин ввела Калининградская область

Калининградская область со вторника, 31 марта, вводит режим самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

Жителям запрещено будет покидать свои дома без надобности. Перемещаться по улице смогут только граждане, которым необходимо находиться на рабочем месте. Разрешается также сходить в ближайший магазин или аптеку, выгулять собаку или отправиться вынести мусор. В случае острой необходимости можно будет обратиться в больницу, сообщает РИА ФАН.