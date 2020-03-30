Всеобщий карантин ввела Калининградская область
Калининградская область со вторника, 31 марта, вводит режим самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов.
Жителям запрещено будет покидать свои дома без надобности. Перемещаться по улице смогут только граждане, которым необходимо находиться на рабочем месте. Разрешается также сходить в ближайший магазин или аптеку, выгулять собаку или отправиться вынести мусор. В случае острой необходимости можно будет обратиться в больницу, сообщает РИА ФАН.
Аналогичные меры с 30 марта введены в Москве и Московской области. Позднее режим «сидим дома» для всех ввела Мурманская область.
В России число зараженных коронавирусом приближается к 2-м тысячам. Умерли 9 человек. За последние сутки вирус найден о 302 пациентов клиник. Это последние данные оперативного штаба.
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