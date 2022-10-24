Все необходимые для ремонта Крымского моста конструкции поставлены

Все металлические конструкции, необходимые для восстановления пролётов Крымского моста, уже поставлены на транспортный переход. Их общий вес составляет 1 218 тонн, информирует официальный портал кабинета министров РФ.

Всё это было произведено и переправлено в рекордные сроки. Уже начались работы по сборке пролётных строений на площадке укрупнения, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Он уточнил, что в восстановлении моста сейчас принимают участие 450 рабочих, 45 единиц техники, в том числе два плавучих крана.

Работы проводятся, несмотря на штормовую погоду на море, круглосуточно в две смены. Поврежденные конструкции пролетов моста в основном разобраны. Ожидается привлечение дополнительных сил и ресурсов. Автомобильное движение левой половины автодорожной части моста обеспечивается в обоих направлениях с гарантированным 100% досмотром транспортных средств.

«От Москвы до Брянска»: ФСБ пресекла новые теракты после взрыва на мосту

Подрыв фуры на Крымском мосту произошёл 8 октября, загорелись также цистерны железнодорожного состава с топливом. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье «терроризм». По делу арестовано восемь человек.

Сегодня же объявлено, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Александра Суханова от должности замминистра транспорта по его просьбе. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», именно этот чиновник отвечал за безопасность транспортной отрасли и курировал деятельность ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывРемонтКрымский Мост
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры