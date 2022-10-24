Все необходимые для ремонта Крымского моста конструкции поставлены

Все металлические конструкции, необходимые для восстановления пролётов Крымского моста, уже поставлены на транспортный переход. Их общий вес составляет 1 218 тонн, информирует официальный портал кабинета министров РФ.

Всё это было произведено и переправлено в рекордные сроки. Уже начались работы по сборке пролётных строений на площадке укрупнения, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Он уточнил, что в восстановлении моста сейчас принимают участие 450 рабочих, 45 единиц техники, в том числе два плавучих крана.

Работы проводятся, несмотря на штормовую погоду на море, круглосуточно в две смены. Поврежденные конструкции пролетов моста в основном разобраны. Ожидается привлечение дополнительных сил и ресурсов. Автомобильное движение левой половины автодорожной части моста обеспечивается в обоих направлениях с гарантированным 100% досмотром транспортных средств.