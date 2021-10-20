Власти Якутии заявили о вакцинации 80% населения

План по вакцинации жителей Якутии от коронавируса достигнут почти на 80%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство республики в Москве.

В августе власти региона заявляли, что достижение коллективного иммунитета к коронавирусу среди населения Якутии в может произойти в течение нескольких месяцев. Тогда республиканский глава Айсен Николаев заявлял о 60% выполнении плана по вакцинации взрослого населения.



Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее перечислила регионы-лидеры по коллективному иммунитету к COVID-19 на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Краткосрочные «каникулы» оправданы в нынешних эпидемических условиях, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

