Власти рассматривают возможность нового всероссийского локдауна

Агентство передает, что власти изучают последствия и эффективность жестких ограничений, введенных в ряде регионов. Источники передают, что рассматривается опыт Бурятии, где с 28 июня по 11 июля действует локдаун.

Кроме того, в Ивановской области введена обязательная самоизоляция для приезжающих из Москвы. Отмечается, что закрытие границ, в частности, обсуждают власти Курганской области.

В пятницу 2 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна в России не обсуждается, необходимо прививаться от коронавируса, чтобы так было всегда.

