Власти рассматривают возможность нового всероссийского локдауна
Власти рассматривают закрытие границ регионов и новый всероссийский локдаун как возможные меры борьбы с третьей волной пандемии COVID-19. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственные источники.
Агентство передает, что власти изучают последствия и эффективность жестких ограничений, введенных в ряде регионов. Источники передают, что рассматривается опыт Бурятии, где с 28 июня по 11 июля действует локдаун.
Кроме того, в Ивановской области введена обязательная самоизоляция для приезжающих из Москвы. Отмечается, что закрытие границ, в частности, обсуждают власти Курганской области.
В пятницу 2 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна в России не обсуждается, необходимо прививаться от коронавируса, чтобы так было всегда.
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